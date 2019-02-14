TEKNOFEST coşkusu başlıyor! Yeni Hezarfenler, Demirağlar, Hürkuşlar aranıyor

‘Milli Teknoloji Hamlesi’ sloganıyla yola çıkan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin tarihi ile adresi belli oldu. Festivalin bu yıl 17-22 Eylül arasında Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşeceği açıklandı. Festival kapsamında yapılacak yarışmalarla havacılıkta çığır açacak projeler ve isimler vitrine çıkarılacak.

Gençler heyecanlı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TEKNOFEST’in gençleri heyecana sürüklediğini belirterek, “Bu gibi festivallerin Türkiye’nin tamamına, bütün illerine yayılması için kamu kurumlarımız gerekli girişimlerde bulunmalı” dedi. TEKNOFEST’te ekilen tohumların filizlerinin ileride yeşereceğini dile getiren Demir, “Devletin burada en önemli görevi yol açmak” diye konuştu.

Rekor katılıma sahne olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı, TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır da 550 binden fazla ziyaretçinin katıldığı geçen seneki festivalin binlerce habere dönüştüğünü hatırlattı. Söz konusu haberlerin dünyada 300 milyondan fazla kişiye ulaştığını aktaran Kacır, “Bütün bunlar açıkçası heyecan ve umut verici olup 2019 ile sonrası için sorumluluğumuzu daha da artırdı. Bu yıl inşallah rakamları katlayarak artıracağız” şeklinde konuştu.

1 milyondan fazla ziyaretçi hedefleniyor

TEKNOFEST’e bu yıl 1 milyonu aşkın ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Festivale ASELSAN, ROKETSAN, TAI, Baykar, İGA, İsbak, THY, TÜBİTAK, TÜRKSAT, AFAD, BMC, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, DHMİ, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Havelsan, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Sivil Havacılık, STM, TEİ, TR Motor, Turkcell, Türk Havacılık Uzay Sanayii, Türk Hava Kurumu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı destek veriyor.

Bayraktar: Amaç havacılık ve uzay alanında toplumsal dönüşüm

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, idealist gençlere kapılarının açık olduğunu kaydederek, “Amacımız, ülkemizi yüksek teknoloji, havacılık ve uzay alanlarında zirveye taşıyacak çalışmalarla toplumsal bir dönüşüm sağlamak” ifadesini kullandı. Havacılık ve uzay alanında geleneği çok eskiye dayanan bir medeniyetin çocukları olduklarını anlatan Bayraktar, Takiyüddin, Hezarfen Ahmed Çelebi, Lagari Hasan Çelebi, Kirkor Divarcı, Nuri Demirağ ile Vecihi Hürkuş’un izinden gittiklerine dikkat çekti.

Son başvuru tarihi 28 Şubat

Gençleri yarışmalara katılmaya davet eden Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü: “İnanıyorum ki bu süreçte medyamız ile milletimiz de ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh yarınlarına varmak için desteklerini esirgemeyeceklerdir. Bu anlayışla tüm milletimizi geleceğin aydınlık Türkiye’sini kurmanın hayalini taşıyan gençlerimizin heyecanına ortak olmaya çağırıyorum.”

Bayraktar, gençlere “Son başvuru tarihi 28 Şubat olan teknoloji yarışmalarına başvurun” diye seslendi.

Uçan araba, sürücüsüz araç, roket yarışmaları...

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST kapsamında, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için 19 farklı kategoride teknoloji yarışmaları da düzenlenecek.

TEKNOFEST 2019’da yer verilecek bazı yarışmalar şöyle: Uçan Araba Tasarım Yarışması, Akıllı Mekanlar Hackathon Yarışması, İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması, Roket Yarışması, Savaşan İHA Yarışması, Robotik Fetih 1453 Yarışması, Yapay Zeka Yarışması, Mini Jet Radyal Kompresör Tasarım Yarışması, Sürü İHA Yarışması, İnsansız Hava Aracı Yarışması, Model Uydu Yarışması, Efficiency Challenge Robo Taksi Yarışması.