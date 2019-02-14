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TEKNOFEST coşkusu başlıyor! Yeni Hezarfenler, Demirağlar, Hürkuşlar aranıyor

Dünyanın en büyük ikinci havacılık festivali olan TEKNOFEST, 17-22 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek. Festival kapsamında gerçekleşecek teknoloji yarışmaları için başvurular 28 Şubat’a kadar devam edecek. Bu yarışmalarla Hezarfen Ahmet Çelebi, Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş gibi havacılık tarihine damga vuran isimlerin izinden giden gençlerin önünü açmak hedefleniyor.

14 Şubat 2019 Perşembe 10:02
TEKNOFEST coşkusu başlıyor! Yeni Hezarfenler, Demirağlar, Hürkuşlar aranıyor

Milli Teknoloji Hamlesi’ sloganıyla yola çıkan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin tarihi ile adresi belli oldu. Festivalin bu yıl 17-22 Eylül arasında Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşeceği açıklandı. Festival kapsamında yapılacak yarışmalarla havacılıkta çığır açacak projeler ve isimler vitrine çıkarılacak.

Gençler heyecanlı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TEKNOFEST’in gençleri heyecana sürüklediğini belirterek, “Bu gibi festivallerin Türkiye’nin tamamına, bütün illerine yayılması için kamu kurumlarımız gerekli girişimlerde bulunmalı” dedi. TEKNOFEST’te ekilen tohumların filizlerinin ileride yeşereceğini dile getiren Demir, “Devletin burada en önemli görevi yol açmak” diye konuştu.

Rekor katılıma sahne olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı, TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır da 550 binden fazla ziyaretçinin katıldığı geçen seneki festivalin binlerce habere dönüştüğünü hatırlattı. Söz konusu haberlerin dünyada 300 milyondan fazla kişiye ulaştığını aktaran Kacır, “Bütün bunlar açıkçası heyecan ve umut verici olup 2019 ile sonrası için sorumluluğumuzu daha da artırdı. Bu yıl inşallah rakamları katlayarak artıracağız” şeklinde konuştu.

1 milyondan fazla ziyaretçi hedefleniyor

TEKNOFEST’e bu yıl 1 milyonu aşkın ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Festivale ASELSAN, ROKETSAN, TAI, Baykar, İGA, İsbak, THY, TÜBİTAK, TÜRKSAT, AFAD, BMC, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, DHMİ, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Havelsan, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Sivil Havacılık, STM, TEİ, TR Motor, Turkcell, Türk Havacılık Uzay Sanayii, Türk Hava Kurumu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı destek veriyor.

Bayraktar: Amaç havacılık ve uzay alanında toplumsal dönüşüm

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, idealist gençlere kapılarının açık olduğunu kaydederek, “Amacımız, ülkemizi yüksek teknoloji, havacılık ve uzay alanlarında zirveye taşıyacak çalışmalarla toplumsal bir dönüşüm sağlamak” ifadesini kullandı. Havacılık ve uzay alanında geleneği çok eskiye dayanan bir medeniyetin çocukları olduklarını anlatan Bayraktar, Takiyüddin, Hezarfen Ahmed Çelebi, Lagari Hasan Çelebi, Kirkor Divarcı, Nuri Demirağ ile Vecihi Hürkuş’un izinden gittiklerine dikkat çekti.

Son başvuru tarihi 28 Şubat

Gençleri yarışmalara katılmaya davet eden Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü: “İnanıyorum ki bu süreçte medyamız ile milletimiz de ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh yarınlarına varmak için desteklerini esirgemeyeceklerdir. Bu anlayışla tüm milletimizi geleceğin aydınlık Türkiye’sini kurmanın hayalini taşıyan gençlerimizin heyecanına ortak olmaya çağırıyorum.

Bayraktar, gençlere “Son başvuru tarihi 28 Şubat olan teknoloji yarışmalarına başvurun” diye seslendi.

Uçan araba, sürücüsüz araç, roket yarışmaları...

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST kapsamında, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için 19 farklı kategoride teknoloji yarışmaları da düzenlenecek.

TEKNOFEST 2019’da yer verilecek bazı yarışmalar şöyle: Uçan Araba Tasarım Yarışması, Akıllı Mekanlar Hackathon Yarışması, İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması, Roket Yarışması, Savaşan İHA Yarışması, Robotik Fetih 1453 Yarışması, Yapay Zeka Yarışması, Mini Jet Radyal Kompresör Tasarım Yarışması, Sürü İHA Yarışması, İnsansız Hava Aracı Yarışması, Model Uydu Yarışması, Efficiency Challenge Robo Taksi Yarışması.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 10:02
  1. Milli Teknoloji Hamlesi
  2. TEKNOFEST İstanbul Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali
  3. Atatürk Havalimanı
  4. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
  5. TEKNOFEST
  6. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı
  7. TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır
  8. Mehmet Fatih Kacır
  9. ASELSAN
  10. ROKETSAN
  11. TAI
  12. Baykar
  13. İGA
  14. İsbak
  15. THY
  16. TÜBİTAK
  17. TÜRKSAT
  18. AFAD
  19. BMC
  20. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi
  21. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi
  22. DHMİ
  23. Gençlik ve Spor Bakanlığı
  24. Genelkurmay Başkanlığı
  25. Havelsan
  26. İçişleri Bakanlığı
  27. Kültür ve Turizm Bakanlığı
  28. Milli Eğitim Bakanlığı
  29. Milli Savunma Bakanlığı
  30. Savunma Sanayii Başkanlığı
  31. Sivil Havacılık
  32. STM
  33. TEİ
  34. TR Motor
  35. Turkcell
  36. Türk Havacılık Uzay Sanayii
  37. Türk Hava Kurumu
  38. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
  39. Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar
  40. Türkiye Teknoloji Takımı (T3)
  41. Takiyüddin
  42. Hezarfen Ahmed Çelebi
  43. Lagari Hasan Çelebi
  44. Kirkor Divarcı
  45. Nuri Demirağ
  46. Vecihi Hürkuş
  47. TEKNOFEST 2019
  48. Uçan Araba Tasarım Yarışması

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