Teknofest 2019 yarışma başvuruları

Teknofest 2019 için geri sayım devam ediyor. Ödüller, malzeme ve teknik danışmanlık destekleriyle Türkiye’nin en büyük teknoloji yarışması Teknofest 2019 yarışmasında son başvuru tarihi 28 Şubat. Teknofest yarışmasında dereceye giren adaylara para ödülünün yanında çeşitli hediyeler de verilmekte. Teknofest roket yarışması 2019 başvuruları, TEKNOFEST Robotaksi yarışma başvuru son durum.

Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali; Ocak 2017 tarihinde hayata geçen ve Türkiye’nin millî teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini temel hedefi olarak benimseyen Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) önderliğinde, Türkiye'nin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenleniyor.

Üniversite öğrencilerine yönelik çalışmaları kapsamında Vakıf, Millî Teknoloji Burs programı ile burs desteği ve Teknoloji Takımları programı kapsamında üniversite teknoloji takımlarına ekipman, altyapı, ulaşım ve teknik danışmanlık desteği veriyor. T3 Girişim Merkezi (T3GM) çalışmaları kapsamında ise, teknoloji girişimlerine kuluçka ve hızlandırma merkezlerinde teknik ve lojistik destekler ile girişim yatırım fonları yoluyla sermaye destekleri sağlanmasına yönelik faaliyetler gerçekleştiriliyor. T3 Vakfı, 2023 yılına dek 1001 Teknoloji Takımını ve 1001 Teknoloji Girişimini desteklemeyi hedefliyor. Havacılıktan otomotive, yapay zekadan simülasyon sistemlerine, su altı araçlarından otonom araçlara uzanan geniş bir spektrumda düzenlenen teknoloji yarışmaları ile, Türkiye’de gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusuna ilgilerinin artması hedeflendi, bu alanda çalışan yüzlerce gencin projesi desteklendi. Aynı hedef doğrultusunda, somut çalışmaların ortaya çıkarılması amacıyla, TEKNOFEST 2019 kapsamında düzenleyecek olduğumuz teknoloji yarışmaları ile, her bir takımın, yarışacakları kategorinin şartnamesinde belirtilen görevi yerine getirmek üzere istenen teknolojik donanımı (İHA, roket, insansız su altı aracı, vb.) tasarlayıp üretmesi beklenmektedir.

Teknofest robotik yarışmaları

13.sü 10-11-12 Nisan 2019 tarihlerinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek olan yarışma; Temalı, Çizgi İzleyen, Hızlı Çizgi İzleyen, Sumo, Mini Sumo, Robotino(Hareketli Robotlar), İnsansız Hava Aracı (Mini Drone), İnsansı Robotlar, Endüstriyel Robotik Kol, Tasarla-Çalıştır, Yumurta Toplama (CarettaCaretta) ve Serbest Proje olmak üzere 12 (oniki) kategoride gerçekleştirilecektir. Yarışmanın bazı kategorilerinin finali TEKNOFEST’te gerçekleştirilecektir. Başvuru esasları, teknik kurallar, gerekli belgeler, sağlanacak olan maddi destek ve ödüller MEB Robot web sitesiz üzerinden duyurulmuştur.

Robotaksi binek otonom araç yarışması

Otonom araçların gelecekte sürücülü araçların yerini alması beklenmektedir. Bu teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla kara ulaşımı hem daha verimli hem de daha güvenli hale gelebilecektir. TEKNOFEST Robotaksi Yarışmasının hedefi, katılımcıları otonom araç teknolojileri alanında, özgün tasarım, algoritma ve raporlama hususlarında yetkinlik kazanmaya teşvik etmektir.

Yarışmaya lise, ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencileri veya mezunlar bireysel veya takım halinde katılabilir. Lise öğrencilerinden oluşan takımlar ile üniversite ve üzeri seviyeden oluşan takımlar aynı kategoride yarışacaklardır.

Yarışma finalinde tek kişilik bir aracın gerçek bir pist ortamında otonom olarak çeşitli görevleri yapması beklenecektir. Yarışmanın asıl amacı, otonom sürüş algoritmalarının geliştirilmesidir. Bu yüzden takımların mekanik tasarımla zaman kaybetmemeleri için finale katılmaya hak kazanan takımlara hazır araç kitleri sağlanacaktır. Ödül sıralamasına giren takımlar aşağıdaki tabloda belirtilen para ödüllerini almaya hak kazanacaktır. Teknofest yarışmalarına katılmak isteyenler Teknofest'in internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabilecek.

• Birinci: 75.000 TL

• İkinci: 50.000 TL

• Üçüncü: 35.000 TL