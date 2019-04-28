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’Teknodolu Bozüyük 2019’ etkinliği gerçekleştirildi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce BOZEH projesi kapsamında yürütülen Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü (Compec) öğrencileri ile birlikte ’Teknodolu Bozüyük 2019’ etkinliği gerçekleştirdi.

28 Nisan 2019 Pazar 14:09
’Teknodolu Bozüyük 2019’ etkinliği gerçekleştirildi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce BOZEH projesi kapsamında yürütülen Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü (Compec) öğrencileri ile birlikte ’Teknodolu Bozüyük 2019’ etkinliği gerçekleştirdi.


Bozüyük Fen Lisesi’nde gerçekleştirilen etkinliklere ilçe genelindeki ilkokul ve ortaokul öğrencileri katıldı. Öğrenciler, okulda kurulan tekno panayırda 3 boyutlu yazıcı, çocuk robotu, sanal gerçeklik gözlüğü gibi cihazları bizzat denerken; yaş gruplarına uygun düzenlenen atölyelerde Scratch ve TincerCat ile kodlama, algoritma ve ardunio üzerine çalışmalara katıldı. 3 boyutlu boyama ve ’Hayalimdeki Robot’ atölyeleri ile kendilerini geliştirirken eğlendi. Öğrencilere gün boyunca Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü öğrencileri eşlik etti.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ve Şube Müdürleri Ömer Kızılkılıç ve Özkan Özgümüş’ün de katılıp bilgi aldıkları etkinliklerde atölye çalışmaları ve eğitimler Boğaziçi Üniversitesiöğrencileri tarafından verildi. 30 Boğaziçi Üniversitesiöğrencisi ’Teknodolu Bozüyük 2019’ projesi için sertifikalı eğitimlere katılarak hazırlandı.


İki gün süren etkinliklerde öğleden sonraları seminer saatlerinde etkinlik, bilinçlendirici konuşmalarla sonlandırıldı. Monster Bilgisayar’dan Alper Arın, çocuklara "Siber Zorbalık" konulu semineriyle çocukları günümüz dünyasının bu ciddi tehdidine karşı bilinçlendirirken, Boğaziçi öğrencileri de fen lisesi öğrencileriyle buluşup kendi tecrübelerini aktardı.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, "Etkinliğin gerçekleşmesindeemeği geçen Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü (Compec), Bozüyük Fen Lİsesi, Selahattin Şeker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve katılım sağlayan tüm okullarımıza teşekkür ediyoruz"dedi.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 14:09
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