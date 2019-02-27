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Teknisyenin bilgisayarındaki cinsel içerikli görüntüler, hastane ekranlarına düştü

Kocaeli Devlet Hastanesi’nin Acil Servis ünitesinde laboratuvar personelinin bilgisayardan açtığı cinsel içerikli görüntü, hasta bilgilendirme ekranına yansıdı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:20
Teknisyenin bilgisayarındaki cinsel içerikli görüntüler, hastane ekranlarına düştü

Kocaeli Devlet Hastanesi’nin Acil Servis ünitesinde laboratuvar personelinin bilgisayardan açtığı cinsel içerikli görüntü, hasta bilgilendirme ekranına yansıdı. Görüntüleri fark eden vatandaşların şikayeti sonrası gözaltına alınan personel hakkında soruşturma açıldı.



Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre hastanenin acil servis ünitesi bölümünde bulunan laboratuvarda görevli bir teknisyen bilgisayarından cinsel içerikli bir görüntü açtı. Laboratuvar personelinin açtığı görüntü, koridorda bulunan hasta bilgilendirme ekranlarına yansıdı. Görüntüleri gören vatandaşlar, şaşkınlıkla duruma büyük tepki göstermesi üzerine olay yerine gelen hastane yetkilileri polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şahıs gözaltına alındı.



Saraybahçe Polis Merkezi’ne götürülen şahıs, emniyette verdiği ifadesinde film izlemek için bir internet sitesine bağlanmak isterken, sayfanın otomatik olarak açıldığını iddia ettiği öğrenildi. Şahsın savcılıkta verdiği ifade sonrasında açığa alınması için de Sağlık İl Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:20
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