Teknik Yapı’dan 6 projeli fırsat

Türkiye’de gayrimenkul sektörünün güçlü ve lider inşaat firmalarından Teknik Yapı; dördü İstanbul’da, biri İzmir’de ve biri de Denizli’de olmak üzere 6 projesinde konut alıcılarına yönelik çok cazip koşullar içeren kampanya başlattı.

Hem fiyat hem de ödeme kolaylıkları kapsamında başlatılan kampanyaya İstanbul Bahçeşehir’deki Residence Inn Deluxia, İstanbul Kadıköy’deki Uplife Kadıköy, İstanbul Kartal’daki Yücelpark, İstanbul Maltepe’deki Deluxia Park Residences, Denizli’deki Evora Denizli ve Emlak Konut GYO, Halk GYO ve Teknik Yapı işbirliğinde İzmir’de yeni hayata geçirilecek iddialı projeleri Evora İzmir’den ev sahibi olmak isteyen konut alıcılarına kampanya kapsamında yüzde 10 kampanya indirimi + yüzde 10 enflasyonla mücadele indirimi yapılırken 120 aya kadar 0.98 vade farkı oranıyla taksitlendirme fırsatları sunuluyor.