Teknik yapı yıllar sonra yeniden Bahçeşehir’de! Gölete hâkim tepeye lüksü kondurdu

Teknik Yapı 2006 yılında Bahçeşehir’de hayata geçirdiği Uphill Court projesinden 12 yıl sonra aynı projeye komşu olan tek bloklu rezidans için ön satış sürecini başlattı. Sadık müşterilerinin talebini dikkate alan şirket yönetimi, daha önce otel konseptinde kaba inşaatı yapılan 15 katlı bloğu Residence Inn Deluxia adıyla lüks konut projesine çevirme kararı alarak hareke geçti.

Bölgenin en lüksü olacak

164 bağımsız üniteden oluşacak Residence Inn Deluxia’da az sayıda 1+0 ile 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 tipi daireler yer alacak. 18 ayda bitirilmesi hedeflenen proje Bahçeşehir göletine nazır konumu ile dikkat çekiyor. Tavan yüksekliği 3 metreyi geçen suit dairelerin yer alacağı projenin sosyal donatıları da bölgedeki diğer projelerden farklı olacak.

Lansman öncesi avantajlar

Residence İnn Deluxia projesinde lansman öncesinde yüzde 10 indirim uygulanıyor. İndirimli fiyat üzerinden yüzde 25’lik bir peşinat talep ediliyor. Kalan kısım için yüzde 10’luk iki farklı ara ödeme yapılırken, kalan yüzde 55’lik meblağ için 60 ay 0.98 vade farkı ile şirket içi finansman desteği veriliyor. Peşin alımlarda ise yüzde 20 indirim uygulanıyor.

Bahçeşehir’e değer katacak

Bahçeşehir’in en lüks projesi olmaya aday Residence Inn Deluxıa’da ön talep döneminde belirlenen liste başlangıç fiyatı ise şöyle: (TL) 1+0: 380 bin, 1+1: 354 bin, 2+1: 591 bin, 3+1: 1 milyon, 4+1: 2 milyon 600 bin.

Markaların adresi oldu

Son 10 yıl içerisinde Başakşehir’e dahil olmasıyla birlikte markalı konut projesi üreticilerinin de dikkatini çeken Bahçeşehir’de satışı devam eden diğer projeler ise şunlar: KİPTAŞ Vaditepe Gölevleri (Binres İnşaat), KİPTAŞ & Kiler GYO Referans Bahçeşehir, Makyol Santral, Akzirve Strada, Sur Yapı Bahçeyaka, İhlas Yapı Bizimevler 7-8, Sıtar İnşaat, Aslan Yapı imzalı Ebruli Ispartakule, Garanti Koza Koza Park, Dumankaya (TMSF) Hİ FİT, Flex Ofis.

Bahçeşehir’e neden yatırım yapılır?

20 yıl önce şehir merkezinden uzakta bir uydu şehir olarak kurgulanarak şekillenen Bahçeşehir, son yıllarda arka arkaya hayata geçirilen konut projeleri ve açıklanan mega projelere komşu olmasıyla öne çıktı. Değerleme Uzmanları bölgede 10 yıl öncesinden bugüne kadar yaşanan hızlı değişimin devam edeceği görüşünde birleşiyor.

Yeniden cazibe merkezi

Yeni Akit okurları için görüşlerini paylaşan TSKB Gayrimenkul’ün Özel Projeler Departmanından Değerleme Uzmanı Delal Ekinci, büyük ölçekli kamu yatırımlarına yakın konumda bulunması sebebi ile kuvvetli bir gelişim potansiyeline sahip olan bölgenin 3. Havalimanı, 3. Köprü bağlantı yolları, Kanal İstanbul’a yakınlığına dikkat çekiyor. İstanbul-Edirne hızlı tren hattı ve Mahmutbey metro hattının uzatılması gibi projelerin bölgeye hareketlilik getireceğini kaydeden Ekinci, “Türkiye’nin ilk uydu kenti olan Bahçeşehir, büyük ölçekli proje geliştirmeye olanak sağlayacak arsa stokunu da barındırması nedeniyle günümüzde markalı konut üreticileri tarafından da tercih edilmektedir. Bölgede, düşük ve orta yoğunluklu, az katlı, yüksek nitelikli villa tipi konut projelerinin yanında ulaşım olanaklarının gelişmesi ve ticari fonksiyonların artması ile yüksek yoğunluklu, çok katlı, blok nizam, site tarzı yapılaşmanın da ön plana çıkmakta olduğunu görülmektedir. Bölgedeki konut projelerinin ortak özelliği ise, daha fazla sosyal imkânlar ve yaşam alanı sunan projeler olmasıdır” dedi.

Mega projelere komşu

“Bölgede yüksek yoğunluklu, çok katlı yapıların TEM Otoyolu çeperlerinde; düşük yoğunluklu, villa tipi, az katlı yapıların ise nüfus yoğunluğunun daha az olduğu bölgenin kuzey çeperlerinde yoğunlaştığı görülmektedir” diyen Ekinci, “Ancak, 3. Havalimanı ve Kanal İstanbul gibi projelerin etkisiyle birlikte bölgenin kuzey kısmında da yüksek yoğunluklu projelerin yer almaya başladığı görülmüş olup zamanla talebin bu yönde daha da artacağı düşünülmektedir. Özellikle 1+1 ve 2+1 tipli dairelerin bölgede rağbet görmesi beklenmektedir” şeklinde konuştu.

Fiyatlar daha da artacak

Bahçeşehir 1. kısımda, standart tarzda yeni konutlar için metrekare birim satış değerleri ortalama 3.600 lira-4.500 lira aralığında iken, merkeze kısmen daha uzak konumda olan 2. kısımda ortalama 2.800 lira - 3.800 lira aralığında seyrediyor. İnşaat kalitesi, konsept, büyüklük ve kullanım alanı büyüklüğüne göre değerlerin daha da yukarıya çıkabildiği görülüyor. Nitekim dövizdeki son dalgalanmanın ardından konut fiyatlarında görülen yükseliş kendisini Bahçeşehir’de de hissettirdi.