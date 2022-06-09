Teknik Yapı yılın ikinci yarısında hız artıracak

Yılın ikinci yarısında müşterileriyle iki farklı mutluluk yaşayacaklarını açıklayan Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Umut Durbakayım, projelerinden birinde teslim sevinci yaşanacağını; diğerinde ise güvenli geleceğe ilk adım atılacağını söyledi.

Residence Inn Deluxia teslim ediliyor

Durbakayım, Bahçeşehir’de hayata geçirilen Residence Inn Deluxia konut projesinde 2023 sonunda teslimlere başlanacağına işaret etti. Durbakayım, tamamen yurt dışı yatırımcılara yönelik olarak hazırlanan projenin kaba inşaatı tamamlandıktan sonra satışa sunulduğuna dikkat çekti. Satış sürecinde fiyattan daha çok ‘güvenilir proje’ kriterinin ön plana çıktığını belirtti. Yaklaşık 5-6 yıl önce bölgede mağdur edilen yabancı yatırımcılarda ortaya çıkan güven sorununu aşmak için maketten satış yapılmadığını dile getiren Durbakayım “Müşterilerin tamamı proje alanını gezmek ve görmek istiyordu. Bu nedenle projenin yaklaşık yüzde 60 inşaatını bitirdikten sonra satışa sunduk” dedi. Durbakayım, projenin yaklaşık yüzde 85’nin satıldığını aktardı.

164 konut var

Umut Durbakayım, toplam 16 katlı tek kuleden meydana gelen projede 34 tipten oluşan 164 konut bulunduğunu ifade etti. Durbakayım, projede yatırım ve yaşam amaçlı satın alımlara olanak sağlayan 1+0’dan 3+1’e kadar daire tiplerine yer verildiğini açıkladı. İstanbul Havalimanı’na yakınlığı ve Bahçeşehir gölet manzarasıyla öne çıkan Residence Inn Deluxia projesinin teras katında açık yüzme havuzu ve göl manzaralı güneşlenme terası bulunuyor. Projede ayrıca fitness salonu ve çocuk bahçesi gibi sosyal alanlarla kapalı otopark yer alıyor.

Dönüşüm projesine start veriliyor

Durbakayım, Emlak Konut önderliğinde, Halk GYO ortaklığıyla inşaatı devam eden Evora İzmir projesinin rağbet gördüğünü anlattı. Çok yakın zamanda İzmir’de yeni bir kentsel dönüşüm projesinin başlayacağını bildirdi. İstanbul’da kentsel dönüşüm konusundaki deneyimlerini Denizli ve İzmir’e taşıdıklarını hatırlatan Durbakayım “Maalesef ülkemizdeki deprem endişesi halen devam ediyor. İnsanlarımıza güvenli bir konut sunma amacıyla yürüttüğümüz faaliyetlere elimizden geldiği kadar devam ediyoruz. Bu kapsamda İstanbul’daki kentsel dönüşüm projelerimizin verdiği deneyim ve tecrübeyi kullanarak, İzmirli vatandaşlarımızın da deprem riskinden arındırılmış güvenli konutlar yapacağız” şeklinde konuştu.

Karma olacak

Durbakayım, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan kentsel dönüşüm hamlesi kapsamındaki projenin Alsancak bölgesinde yapılacağını kaydetti. Bu projenin karma olacağını sözlerine ekledi.