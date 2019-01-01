Teknik Yapı, 'Ev’lenme yasasını değiştirdi

Türkiye’de gayrimenkul sektörünün güçlü, güvenilir ve lider firmalarından Teknik Yapı, devam eden 5 projesinde devam eden “Süper Kazanç Kampanyası” ile birlikte ev sahibi olmak için bilinen bütün kuralları ve deyim yerindeyse Ev’lenme Yasasını değiştiriyor.

Teknik Yapı’nın İstanbul’un Anadolu yakasında hayata geçirdikleri Kartal’daki Yücelpark, Kadıköy’deki Uplife Kadıköy, Maltepe’deki Deluxia Park Residences ile İzmir’deki Evora İzmir ve Denizli’deki Evora Denizli projelerinde geçerli olan kampanya kapsamında 2018 fiyatlarıyla, herkese yüzde 30 indirimle, ara ödemesiz ve aylık 0.98 vade farkı oranlarıyla 10 yıla kadar taksitlendirme imkânları sunuluyor.

Buna göre 500 bin liralık fiyatı olan bir dairenin satış fiyatı yüzde 30’luk indirimle 350 bin liraya inerken peşinat olarak 70 bin lira (yüzde 20) ödeme sonrası kalan bakiye ara ödemesiz olarak 120 ay boyunca aylık 3 bin 978 lira sabit taksitlerle ödeniyor.

Teslimler ne zaman?

Kampanyaya dahil olan projelerde konut teslimlerinin; Uplife Kadıköy’de aralık 2019’da, Deluxia Park Residences’da haziran 2020’de, Yücelpark’ta haziran 2021’de, Evora Denizli’de eylül 2020’de ve Evora İzmir’de de ekim 2021’de yapılması planlanıyor.

Hangi projeleri kapsıyor?

-Yücelpark Projesi-Kartal/İstanbul

-Deluxia Park Residences-Maltepe/İstanbul

-Uplife Kadıköy

-Evora İzmir

-Evora Denizli