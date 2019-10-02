Teknik tekstiller yüksek lisans programı hayata geçiyor

2019-2020 eğitim yılında hayata geçirilen yüzde 100 İngilizce olan program ile Türkiye’de Teknik Tekstiller alanında sektörün gelişimine liderlik edecek nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine ve üniversite-sanayi iş birliği vasıtasıyla firmaların AR-GE potansiyellerinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Katma değerin anahtarı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, tekstil sektörü özelinde meslek liseleri ile başlattıkları işbirliği kapsamında; mayıs ayındaki lisans programlarında Tekstil ve Deri Mühendisliği seçen öğrencilere sağladıkları burs ve istihdam destekleriyle üniversite ile sanayinin daha çok birleştiğine vurgu yaparak şu mesajı verdi: “Nitekim bu girişimimiz anında sonuç verdi. 2019 yılı öğrenci yerleştirmelerinde Tekstil Mühendisliği bölümü, en çok tercih edilen bölümlerden olarak, kontenjanlarını neredeyse tamamen doldurdu. Eminim ki, lisansta gördüğümüz ilgiyi lisansüstü programlarımızda da göreceğiz. Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden olan İTÜ’nün yetiştirdiği lisansüstü öğrencilerimizin, üretecekleri tezlerle hem akademik literatürü geliştireceklerine hem de yeni üretim teknikleriyle sektörümüze katma değer sağlayacaklarına inancım tam.’’

Nitelikli insan gücü

İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Aydın da, Teknik tekstiller alanında Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek olan söz konusu program ile sektörün gelişimine liderlik edecek nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine katkı sağlanmasının yanı sıra firmaların AR-GE potansiyellerinin geliştirilmesine de destek olunacağını kaydetti.

Tekstil mühendisliğine ilgi arttı

İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz ise tekstil üretiminin, ihracat ve istihdam açısından Türkiye ekonomisi için vazgeçilmez sektörlerin başında geldiğine dikkat çekerek, “Bu yıl başlatmış olduğumuz Tekstil Mühendisliği Burs ve İstihdam Projesi kapsamında bölüm kontenjanlarını yüzde 42’den 92’ye çıkardık, aynı zamanda bölüm puanları bu sayede 100 puan arttı. Üniversite-sanayi iş birliği konusuna gösterdiğimiz hassasiyet ile bu yıl ilk kez İTÜ’de tezli Teknik Tekstiller Yüksek Lisans Programını başlatıyoruz” diye konuştu.