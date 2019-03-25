Teknik Direktör Gezer ve Kaleci Antrenörü Kurt unutulmadı

Samsun’un Bafra İlçesinde 11 yıl önce Bafra Belediye Spor Tesisleri’ne yapılan saldırı sonucunda hayatlarını kaybeden, teknik direktör Sedat Gezer ve kaleci antrenörü İsmail Kurt dualarla anıldı.

Bafra Belediyesi Asri Mezarlığı’nda Bafra Belediye Spor kaleci antrenörü İsmail Kurt’un mezarı başında yapılan anmada, merhum Gezer ve Kurt için Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi, Kurt’un mezarına karanfiller bırakıldı.

Bafra Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Hamit Kılıç, "11 yıl önce tüm Bafra’yı hüzne sevk eden saldırı sonucu hayatlarını kaybeden iki başarılı spor adamını unutmayacak unutturmayacağız. Ailelerine tekrar başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, "11 yıl önce futbol terörüne kurban verdiğimiz hocalarımızı ebediyete uğurladık. Bu saldırı Türk futbol dünyasına kara bir leke olarak tarihteki yerini aldı” diye konuştu.

Anma törenine İsmail Kurt’un eşi, Leyla Kurt ve oğlu Alican Kurt’un yanı sıra Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Samsun Şube Başkanı Hakkı Bayrak, MHP İlçe Başkanı Barbaros Turna, Bafraspor’un eski futbolcuları ve çok sayıda vatandaş katıldı.