30 metrelik tekneyle açıldı! 30 tonla döndü
Düzce'de 30 metrelik teknesiyle denize açılan Mustafa Taşçı, denizden 30 ton palamutla döndü.23 Eylül 2018 Pazar 15:24
Akçakoca’da Karadeniz’e açılan balıkçılar, balıkçı barınağına balıkla döndü. 30 metre uzunluğundaki teknesi ve 22 tayfası ile denize açılan balıkçı Mustafa Taşçı, 30 ton palamutla döndü. Balıkçı barınağına dönüldüğünde palamutlar kasalara yüklenerek araçlara dolduruldu. Mustafa Taşçı bir seferde 30 ton palamut tuttuklarını, avın bereketli geçtiğini söyledi.
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