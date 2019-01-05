Tekneye gitmek için bindiği botta ölü bulundu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi, bindiği botta ölü bulundu.

Güvercinlik koyundaki bir tekneye ait botta bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler, güvenlik güçlerine haber verdi.

Olay yerine Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, Adnan Levent Sar (64) olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Tekneye gitmek üzere bota bindiği anlaşılan Sar'ın kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Adnan Levent Sar'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.