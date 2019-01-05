0553 313 94 23

Tekneye gitmek için bindiği botta ölü bulundu

05 Ocak 2019 Cumartesi 19:05
Tekneye gitmek için bindiği botta ölü bulundu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi, bindiği botta ölü bulundu.

Güvercinlik koyundaki bir tekneye ait botta bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler, güvenlik güçlerine haber verdi.

Olay yerine Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, Adnan Levent Sar (64) olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Tekneye gitmek üzere bota bindiği anlaşılan Sar'ın kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Adnan Levent Sar'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 19:05
  1. Bodrum
  2. Muğla
  3. ölü
  4. tekne

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiliz turist muz bahçesinde ölü bulundu
    1. İngiliz turist muz bahçesinde ölü..
    2. Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar..
    3. Belçika'da dondurucu soğukta denize..
    4. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel..
    5. Diriliş Ertuğrul'un o sahneleri, bakın..
    6. Park halindeki otomobil yandı
    7. JAK timlerinden "Sarıkamış şehitleri"..
    8. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    9. Jimmy Durmaz'a ırkçı saldırıya para..
    10. Tekneye gitmek için bindiği botta ölü..
    11. "Biri yine beni mi anıyor ne?”
    12. Vefatının 44. yıl dönümünde Arif Nihat..
    13. Erkek tarafı kız evini bastı! Çatışma..
    14. Karaciğer yetmezliğinin genel tedavisi
    15. Bunalıma giren genç kız, karnına makas..
    16. PepsiCo'dan Manisa'ya yeni fabrika
    17. Hollanda'da "sarı yelekliler" hükümeti..
    18. Yanlış adres katil yaptı: 1 ölü, 2..
    19. MHP Genel Merkezi izin vermedi! MHP'li..
    20. Boynuna plastik poşet takılan kaz..
    "Mansur Yavaş AK Parti'nin anketlerinde bile önde" iddiası
    "Mansur Yavaş AK Parti'nin anketlerinde bile önde" iddiası
    "Diktatör" dedikleri Erdoğan'ın ayağına giden yazarları topa tuttu!
    "Diktatör" dedikleri Erdoğan'ın ayağına giden yazarları topa tuttu!
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak

    Günün Karikatürü

    5 Ocak 2019
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi