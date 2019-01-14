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Teknenin batması sonucu kaybolan avcının cesedi bulundu

İzmir'de dün gölette ördek avlarken fiber teknenin batması sonucu 2 kişinin öldüğü, bir kişinin kurtarıldığı olayda kaybolan avcının cansız bedenine ulaşıldı

14 Ocak 2019 Pazartesi 10:37
Teknenin batması sonucu kaybolan avcının cesedi bulundu

İzmir'in Torbalı ilçesinde dün gölette ördek avlarken fiber teknenin batması sonucu kaybolan avcının cesedi bulundu.

Çaybaşı Mahallesi Sinektepe Ovası mevkisinde yağışın ardından oluşan gölette 3 arkadaşıyla ördek avladığı sırada fiber teknenin batması sonucu kaybolan Mesut Yıkılmaz'ı arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Dalgıçlar, drone desteğiyle zodyak botla bölgeyi taradı.

Yaklaşık yarım saat süren arama çalışmaları sonucu Yıkılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı, avcının cesedi sudan çıkartılarak bota alındı.

Yaralı kurtarılan ve hastaneden taburcu edilen Hüseyin Karakuş'un, yakınlarına ördek avı için fiber tekneyle açıldıklarını, kuvvetli rüzgar çıktığını, teknenin su almaya başladığını ve panik sırasında battığını söylediği öğrenildi.

Bu arada, olayda hayatını kaybeden Mustafa ve Erkin Ölmez kardeşlerin cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Torbalı ilçesinde dün yağmur sularının birikmesi sonucu oluşan gölette ördek avlayan Hüseyin Karakuş, Mustafa ve Erkin Ölmez ile Mesut Yıkılmaz'ın bulunduğu fiber tekne batmış, AFAD, itfaiye ve deniz polislerinin çalışması sonucu Ölmez kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşılmış, Karakuş yaralı kurtarılmış, Yıkılmaz ise kaybolmuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 10:37
  1. avcı
  2. İzmir
  3. Kayıp
  4. ördek avı
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