Tekne sulara gömüldü, 2 kişi son anda kurtuldu Bodrum’da kayalıklara çarpan tekne batarken içinde bulunan 2 kişi son anda kurtarıldı.

Bodrum’da kayalıklara çarpan tekne batarken içinde bulunan 2 kişi son anda kurtarıldı.



Öğle saatlerinde, Turgutreis Hüseyin Burnu önlerinde geçerken kayalıklara çarpan 14 metre uzunluğundaki fiber yelkenli tekne kısa süreda sulara gömüldü. Çeşme Limanı’na kayıtlı Rapsodi adlı teknenin battığını ihbar alan Sahil Güvenlik ekipleri, süratle bölgeye ulaştı. Teknede bulunan 2 Türk vatandaşını Sahil Güvenlik Botuna alan ekipler, kazazedeleri Turgutreis Balıkçı Barınağı’na götürdü. Şahıslar kurtarıldıktan kısa süre sonra Rapsodi isimli yelkenli teknenin sulara gömüldüğü öğrenildi.

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