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Tekne faciasında iki göz altı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği tekne faciası ile ilgili iki kişi polis tarafından gözaltına alındı.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 16:21
Tekne faciasında iki göz altı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği tekne faciası ile ilgili iki kişi polis tarafından gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Ayvalık Güneş adası yakınlarında Afgan uyruklu 16 mültecinin bulunduğu ve uyruğu belli olmayan 1 kaptanın kullandığı botun batması sonucu 6 çocuk 3 yetişkin olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti. 1 çocuk, 4 yetişkin olmak üzere 5 yaralı sahil güvenlik görevlilerince kurtarıldı. 2 Afgan çocuk ve uyruğu belli olmayan 1 kaptanı arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Konu ile ilgili yapılan çalışmalar sonrasında organizatör olduğu iddia edilen T.A. ve S.G. isimli 2 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelilerden biri Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, diğeri ise İzmir’de Ayvalık KOM Grup Amirliği görevlilerince gözaltına alındı. Konuyla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 16:21
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