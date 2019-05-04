Tekne faciasında iki göz altı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği tekne faciası ile ilgili iki kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Ayvalık Güneş adası yakınlarında Afgan uyruklu 16 mültecinin bulunduğu ve uyruğu belli olmayan 1 kaptanın kullandığı botun batması sonucu 6 çocuk 3 yetişkin olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti. 1 çocuk, 4 yetişkin olmak üzere 5 yaralı sahil güvenlik görevlilerince kurtarıldı. 2 Afgan çocuk ve uyruğu belli olmayan 1 kaptanı arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Konu ile ilgili yapılan çalışmalar sonrasında organizatör olduğu iddia edilen T.A. ve S.G. isimli 2 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelilerden biri Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, diğeri ise İzmir’de Ayvalık KOM Grup Amirliği görevlilerince gözaltına alındı. Konuyla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.