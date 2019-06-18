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Tekmanlı öğrenciler Karadeniz turunda

Erzurum’un Tekman İlçesinde başarılı öğrenciler öğretmenleri nezaretinde gezi programı ile ödüllendirildi.

18 Haziran 2019 Salı 11:46
Tekmanlı öğrenciler Karadeniz turunda

Erzurum’un Tekman İlçesinde başarılı öğrenciler öğretmenleri nezaretinde gezi programı ile ödüllendirildi.


Tekman İmam Hatip, Tekman Çok Porgramli Lise ve Tekman Anadolu Lisesin toplam 40 başarılı öğrenci 4 öğretmen refakatında doğu karadeniz gezisine çıktı.


İmam Hatip Lisesi öğrenci kafile başkanı Ünsal Yunus Budak, “Bizim bu gezimizde yardımcıolan başta Tekman Belediye Başkanımız Mustafa Erginolmak üzereİlçe Milli Eğitim Müdürümüz Suat Sefil, okul müdürlerimizve tüm öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Atalarımızın dediği gibi çok okuyan değil çokgezen bilir. Bizlerde bu büyüklerimizin sayesinde gezi yaparak daha değişik bilgilere sahip olacağız” dedi.


Öğrenciler İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Sefil tarafından uğurlandı.


Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Uzungöl ve Ayderziyaretlerinde bulunacak öğrenciler iki gün sonar Erzurum’a dönecek.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 11:46
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