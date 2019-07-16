Tekman’da 15 Temmuz etkinliği

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Erzurum’un Tekman ilçesinde de 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri gerçekleşti.

Programa saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasının ardından İmam Hatip Selim Abdurrahmanoğlu’nun Kuran-ı kerim tilaveti ile başladı.

Tekman Belediye Başkanı Mustafa Ergin, burada yaptığı konuşmada, “15 Temmuz da vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimize Allahtan rahmet dilerim. O zorlu günde Türk milleti birlik ve beraberlik ortaya koyarak darbecilere dur demiştir” dedi.

İlçe Kaymakamı Kemal Karahan ise konuşmasında, “Rabbim bir daha o günleribizlere yaşatmasın. Bugün ay yıldızlı bayrağımızın altında huzur içerisinde yaşamaya devam ediyoruz.” dedi.

Program İlçe müftüsü Sıtkı Bektaş’ın dua programı ile devam etti.