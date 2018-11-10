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Teklif Meclis'e sunuldu! Binlerce kişiye maaş müjdesi

İşsizlik maaşındakison 120 gün kesintisiz çalışma koşulunun esnetilmesini kapsayan yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na iletildi. Hükümetin 100 günlük eylem planında da yer alan düzenleme, 12 bin 500 işsizi ilgilendiriyor.

10 Kasım 2018 Cumartesi 11:30
Teklif Meclis'e sunuldu! Binlerce kişiye maaş müjdesi

CHP, işsizlik maaşı alabilmek için gerekli olan "devamsızlık" koşulunun kaldırılması için TBMM Başkanlığı'na teklif verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, İşsizlik Sigortası'nın temel amacının işini kaybeden sigortalı vatandaşa iş bulana kadar gelir sağlamak olduğunu fakat yasada İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanmanın çok ağır şartlara bağlandığını belirtti.

'Kesintisiz şartı kaldırılsın'

Biçer Karaca, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün kesintisiz prim ödeme şartında, kesintisiz olması şartının kaldırılmasını talep etti. Biçer Karaca, kesintisiz prim ödeme koşuluna takılan ve işsizlik sigortası fonundan yararlanamayan yaklaşık 12 bin 500 vatandaşın sorununa çözüm olması amacıyla kanun teklifini verdiğini ifade etti.

Prim koşuluna yeni düzenleme

Biçer Karaca'nın verdiği kanun teklifi aynı zamanda prim koşuluna dair yeni düzenlemeler içeriyor. Teklifte, işsizlik maaşı bağlanabilmesi için son 3 yılda 600 gün prim ödeme koşulunun 360 güne çekilmesi öngörüldü.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 11:30
  1. Denizli
  2. İşsiz
  3. Biçer Karaca
  4. Gülizar Biçer Karaca
  5. İşsizlik Sigortası
  6. CHP

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