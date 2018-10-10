Teklif Meclis'e sunuldu, o belde ilçe olacak

Ekonomik, sosyal ve kültürel yönden hızlı gelişme gösteren Türkiye'de, kamu hizmetlerinin daha verimli şekilde yürütülmesi, hizmetlerin vatandaşlara daha etkin ulaştırılabilmesi, ekonomik ve sosyal sebeplerle emniyet ve asayiş hizmetlerini daha hızlı yürütülebilmesi amacıyla Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yer alan "Derecik" beldesi ilçe olacak. TUİK'in nufus verilerine yer verilen teklifin gerekçesinde Derecik'in 2017 sayımına göre nüfusunun 9 bin 288 olduğu hatırlatıldı. Gerekçede, Gelişen, Anadağ ve Ortaklar köylerinin de Derecik beldesine bağlanmasıyla bu nüfusun 19 bin 967'ye ulaştığı bilgisi yer aldı.

Irak sınırına 4, Şemdinli'ye 65, Hakkari il merkezine ise 195 kilometre uzaklıktaki beldenin ilçe olmasını öneren teklifin gerekçesinde, geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlayan, terörden zarar gören Derecik'in Irak ve Suriye'de yaşanan olaylar nedeniyle meydana gelen göç akımından etkilendiği ifade edildi.