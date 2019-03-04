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Tekkeköy’de gelenek yine bozulmadı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun’a gelişlerinde Tekkeköy’de kendini görmek için bekleyen vatandaşları yine kırmayarak ilçeye ve ilçe halkına verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu.

04 Mart 2019 Pazartesi 15:37
Tekkeköy’de gelenek yine bozulmadı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun’a gelişlerinde Tekkeköy’de kendini görmek için bekleyen vatandaşları yine kırmayarak ilçeye ve ilçe halkına verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu.


Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen dev miting sonrası Çarşamba Havaalanı geçerken Samsun-Ordu karayolu Tekkeköy Selyeri Mahallesi mevkisinde kendini bekleyen coşkulu kalabalığa kayıtsız kalmayan Erdoğan, içinde bulunduğu seçim aracını durdurarak Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar’ı yanına çağırdı ve vatandaşlara seslendi.



600 günde açılış müjdesi


Havanın kararmasına ve müthiş soğuğa rağmen kendisini bekleyen coşkulu kalabalığa müjde üzerine müjde veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilçede hayata geçecek olan 250 yataklı devlet hastanesinin 600 gün içerisinde bitirilmesi talimatını verdi. Erdoğan, temsili olarak temel atma törenini yaptıktan sonra, açılışa da bizzat geleceğini ifade etmesi büyük bir heyecan yaşanmasına neden oldu. Yaklaşık yarım saat süren buluşma esnasında Tekkeköylü vatandaşların heyecanına verdiği müjdelerler karşılık veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tekkeköylü kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler. Samsun mitinginde de ifade ettiğim gibi, 250 yataklı devlet hastanemizin temelini bu akşam atıyoruz. Tekkeköy’e hastanemiz hayırlı olsun diyorum” diye konuştu.



Açılışını da bizzat yapma müjdesi


Tekkeköy’de yapılacak ve yaklaşık yüz yıllık bir hasreti sona erdirecek olan 250 yataklı devlet hastanesini yapacak müteahhidi yanına çağırarak bitiş süresini soran ve 600 gün içerisinde tamamlanması talimatını veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Açılışında inşallah bugün olduğu gibi sizlerle beraber oluruz. Allah kazadan, beladan muhafaza etsin. Hayırlısıyla inşallah tamamlayalım. Seçim maratonundayız İstanbul’a gidiyorum. Yarın Zonguldak oradan Bartın, durmak yok yola devam” diye konuştuktan sonra Tekkeköylü vatandaşların sevgi gösterileri eşliğinde salondan ayrıldı.



Tekkeköy yine farkını gösterdi


Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Tekkeköy’ün Cumhurbaşkanı’na olan sevdasını herkes iyi bilir. Her Samsun mitingi sonra karayolu vasıtasıyla geri dönüşünde ilçe halkımız yolun kenarında Cumhurbaşkanımızın geri dönüşünü bekler. Cumhurbaşkanımız da her seferinde otobüsünü durdurup halkımıza seslenir. Bu gelenek bu seferde bozulmadı. Bizlere yapmış olduğu konuşmanın ardından 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanemizin temelini atan ve açılışını da yapacağını müjdeleyen, bizleri gururlandıran Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ilçem ve şahsım adına çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 15:37
  1. doğa

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