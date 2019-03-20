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Tekkeköy’de anlamlı proje

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, Atatürk Anaokulu öğrencileriyle birlikte çiçek tohumu ekti.

20 Mart 2019 Çarşamba 13:58
Tekkeköy’de anlamlı proje

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, Atatürk Anaokulu öğrencileriyle birlikte çiçek tohumu ekti.


Tekkeköy Belediyesi ile Tekkeköy İlçe Halk Kütüphanesi iş birliğinde ilçede farkındalık oluşturmak ve öğrencilere çevre bilinci aşılamak amacıyla oluşturulan proje kamuoyunun dikkatini çekti.



“Çiçeklerimiz Çocuklarımız ile büyüyecek”


Tabiata, çevreye ve yeşile dikkat çekmek, kitap okuma konusunda farkındalık oluşturmak için toprakla buluşturdukları çiçek tohumlarının öğrencilerin sevgisi ile büyüyeceğini belirten Başkan Togar, Tekkeköy’de beş yıl içinde birçok önemli etkinliğe imza atıldığını vurguladı. Togar, “Geleceğe yön verecek bugünün küçüğü yarının büyüğü meleklerimiz ile güzel ve bir o kadar da anlamlı bir etkinlikte buluştuk. İlçe Halk Kütüphanemiz ile iş birliği içerisinde yürütmüş olduğumuz çalışma kapsamında Atatürk Onaokulu öğrencilerimiz ve velilerimiz ile bir araya geldik. Öğrencilerimize hem eğiten hem de öğreten hediyeler verdik. Ardından öğrencilerimiz ile birlikte doğaya sahip çıkmak, yeşili korumak ve gelecek nesillere daha temiz daha yeşil bir Tekkeköy bırakabilmek, kitap okuma noktasında farkındalık oluşturabilmek maksadıyla çiçek tohumlarını toprakla buluşturduk” dedi.


Togar ayrıca, öğrencilerle ve velileri ile tek tek ilgilenerek karanfil dağıttı.



Korkmaz’dan Togar’a Teşekkür


Tekkeköy İlçe Halk Kütüphanesi Sorumlusu Cengiz Korkmaz, “Tekkeköy Belediyesi ile bugüne kadar birlikte önemli projeleri hayata geçirdik. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, kütüphanemizin üzerine önemle eğiliyor. Bizlere belediyeye ait yaklaşık beş yüz metre kare alanı tahsis etti. Şimdi öğrencilerimiz ve kitap okumak isteyenler için muhteşem bir kütüphanemiz oldu. Yine kitap okuma ve öğrencileri kitapla buluşturmak için birçok önemli projeyi hayata geçirdik. Özellikle 1 kitap 1 hayat projemiz ile Evliya Çelebi Gezici Halk Kütüphanemiz ulusal ve yerel anlamda büyük ses getirdi. Şimdide 4-6 yaş öğrencilerimizde doğaya ve çevreye dikkat çekmek için bu projemizi hayata geçirdik. Bizlere her konuda desteklerini esirgemeyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar’a şahsım, öğrenciler, veliler ve tüm kitapseverler adına bir kez daha teşekkür ederim” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:58
  1. kitap
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