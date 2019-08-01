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Tekkeköy Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Sert oldu

İki adayın yarıştığı Tekkeköy Kent Konseyi Genel Kurulu’nda Halil İbrahim Sert başkan seçildi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:20
Tekkeköy Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Sert oldu

İki adayın yarıştığı Tekkeköy Kent Konseyi Genel Kurulu’nda Halil İbrahim Sert başkan seçildi.


Merkezi ve yerel yönetimlerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplum örgütleri ile vatandaşların ortak anlayışıyla, kentin öncelikleri, sorun ve taleplerinin çözüme kavuşturulması, ilçenin geleceğe emin adımlarla taşınması amacıyla yola çıkan Tekkeköy Kent Konseyi Genel Kurul toplantısı Tekkeköy Belediyesi Şehit Ömer Halis Demir Konferans Salonunda yapıldı.


Genel kurula Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Karmil, mülki ve idari amirleri ile ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.


Açılış konuşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından selamlama konuşması yapan Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Karmil, kentlerin gelişimi, değişim ve dönüşümü noktasında kent konseylerine büyük görev ve sorumluluk düştüğünü dile getirdi.


Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Karmil’in divan başkanlığına, divan katipliğine ve üyeliğine ise Ayşegül Süzer ve Tuğba Alver’in seçildiği genel kurulda Hayati Tosun ile Halil İbrahim Sert başkan adayı oldu. Yapılan oylamada Halil İbrahim Sert başkan seçildi.



Tekkeköy için çalışacağız


Tekkeköy Kent Konseyi başkanı seçilen Halil İbrahim Sert, Tekkeköy’de yıllardır eğitim, ticaret, siyaset gibi farklı alanlarda hizmet ettiğini ve Tekkeköy’ün geleceğe taşınması için çalışacaklarını belirterek, “Kent konseyleri, kentin sorunları ve sorunların çözümleri yollarında tartışıldığı, ortak akıl çözümlerinin kavuşturulduğu yerlerdir. Bizler de ilçemizin sorunları için belediyemize ve meclis üyelerine çözüm teklifleri sunacağız. Hepimizin amacı ilçemizi daha güzel herkesin yaşamak istediği örnek bir kent haline getirmektir” dedi.



Togar, Kent Konseyi Başkanı Sert ve yönetimine başarılar diledi


Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ise Kent Konseyi Başkanı seçilen Halil İbrahim Sert ve yeni yürütme kurulunu tebrik ederek belediye olarak her daim desteğe hazır olduklarını belirtip çalışmalarında başarılar diledi.



Tekkeköy Kent Konseyi Yönetimi


Tekkeköy Kent Konseyi Başkanı seçilen emekli öğretmen Halil İbrahim Sert’in yürütme kurulu üyeliğine Tekkeköy Eğitim Bir-Sen temsilcisi Ahmet Korgancı, Tekkeköy Eğitimi Geliştirme Derneği temsilcisi Sabri Yetgin, Makina Mühendisleri Odası temsilcisi Mustafa Togar, Tekkeköy Yardımlaşma Derneği temsilcisi Saadettin Küçükali, Tekkeköy Artvinliler Derneği temsilcisi İsmail Aydın, BARO temsilcisi Can Fırat Özdemir, AK Parti temsilcisi Esnaf Kenan Tüfek seçildi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 15:20
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