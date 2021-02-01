Tekiş kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Sultanı Melihşah'ın kardeşi Tekiş (Tutuş) kimdir?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi, Türk aile yapısını, gelenek ve göreneklerimizin yanında tarihimize de ışık tutan önemli yapımlardan biridir. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde heyecan her bölümde artarak devam ediyor. Gönümüz FETÖ yapılanmasının aynısı Sultan Melikşah döneminde Batıniler olduğu görülürken, Sultan Melikşah, amansız bir şekilde Batıniler üzerine gitmekte ve onlarla mücadele etmektedir. Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları üstlendiği rolün hakkını her daim vermekte. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde rol gereği ayrılan oyuncular olduğu gibi yine senaryo gereği katılanlar da olmakta. Atılgan Gümüş, Kuruluş Osman dizisinde ise Moğol komutan "Böke" rolüyle seyirci karşısına çıkmıştı. Atılgan Gümüş’ün Melik Tutuş rolünü üstleneceği öğrenildi. Peki Sultan Melikşah'ın kardeşi Tutuş (Tekiş) kimdir?

Tutuş-Melik Tekiş tarihte kimdir?

I. Tutuş veya Tacüddevle Ebu Said Tutuş (ö. 1095) Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alp Arslan'ın oğlu ve birinci Suriye Selçuklu Devleti hükümdarı. Babası Büyük Selçuklu Devleti sultan Alp Arslan'dı. Tutuş kardeşi Melikşah tarafından 1079 yılında Şam kentine Selçuklu emiri olarak tayin edildi. Ancak 1085 yılında Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurucusu olan Kutalmışoğlu Süleyman Şah Antakya'yı ele geçirdikten sonra bütün Suriye'ye sahip olmak istedi. Süleyman Şah bu amaçla Halep'i kuşattı. Kentin valisi olan İbn-i Huteyti Tutuş'tan yardım istedi. Tutuş yanına Selçukluların yetenekli kumandanlarından Artuk Bey'i (Artuklu Beyliği'nin kurucusu) alarak 4 Haziran 1086 tarihinde Halep yakınlarında Süleyman Şah'la karşılaştı (Ayn Seylem Savaşı). Süleyman Şah savaşta yaşamını kaybetti. Tutuş Halep'i eline geçirerek kendisini Suriye'nin sultanı ilan etti.