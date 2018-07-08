Çorlu son dakika tren kazasında hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı mı? Son dakika

Uzunköprü ilçesinden İstanbul'a hareket eden yolcu treni Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sarılar köyü yakınlarında hava şartların nedeniyle devrildi. Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan kazada yaralan yolcuların isimlerinin önümüzdeki saatlerde açıklanacağını söyledi. Sağlık Bakanlığı ise ilk belirlemelere göre, kazada 10 kişinin öldüğünü, 73 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Peki tren kazasında hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı kazada hayatını kaybeden yolcuların isimlerinin önümüzdeki saatlerde açıklayacağı öğrenildi.