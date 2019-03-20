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Tekirdağ’ın yeni adalet sarayı açıldı

Tekirdağ Adalet Sarayının açılışı yapıldı.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:56
Tekirdağ’ın yeni adalet sarayı açıldı

Tekirdağ Adalet Sarayının açılışı yapıldı. Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, "Cezaevi yatırımlarımız ve adliye binalarımızla birlikte bugüne kadar Tekirdağ ilimize 602 milyon TL yatırım yapmış olduk. Malkara Adliyesi, Hayrabolu Adliyesine de 2019 yılı yatırım programına koymuş bulunuyoruz" dedi.


Tekirdağ Adalet Saray’ının açılışına TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Tekirdağ Valizi Aziz Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, açılış öncesi yaptığı konuşmasında, "Daha önceden adli yargı, idari yargı, icra daireleriyle, denetimli serbestlik şube müdürlükleri, şehrin 6 farklı noktasında, kimisi de kiralık olarak faaliyet göstermekteydi. Bu hizmet binamızla birlikte, vatandaşlarımızın adalete hizmetine erişimini, İnşallah kolaylaştıracağız. Eski adliyemiz sadece 7 bin metrekare kullanım alanına sahipti. Bugün açılışını yaptığımız binamız, toplam kullanım alanı 40 bin 809 metrekare. Bu hizmet binamız için Tekirdağ’ımıza, yatırım olarak toplamda 42 milyon TL harcama yapılmıştır. Hakim ve savcılarımız, avukatlarımız, duruşma salonları, tüm sosyal altyapıları, kapalı otoparkı, dijital altyapısıyla birlikte modern bir binada adalet hizmeti verecek vatandaşlarımızda tek merkezden hizmet alma imkanına kavuşmuş olacaktır. Cezaevi yatırımlarımız ve adliye binalarımızla birlikte bugüne kadar Tekirdağ ilimize 602 milyon TL yatırım yapmış olduk. Malkara Adliyesi, Hayrabolu Adliyesine de 2019 yılı yatırım programına koymuş bulunuyoruz" diye konuştu.


Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç ise Adalet Sarayının niteliklerinden bahsederek, "Adalet sarayımızda, hakim, savcı, personel ve vatandaşlarımızın yararlandığı açık ve kapalı otopark, yemekhane, kafeterya, bay ve bayan mescit, çocuk emzirme ve bakım odası, kütüphane, 240 kişilik konferans salonu, banka şubesi, iş yurtları kurumu satış mağazası, bay ve bayan kuaför salonu gibi birçok sosyal ihtiyaca cevap verecek alternatif alanlar bulunmakta. Ayrıca alternatif çözüm yöntemleri olarak benimsenen arabuluculuk merkezi ve uzlaşma görüşme odaları, vatandaşlarımızın ve avukatlarımızın işlemlerini süratle ve kolaylıkla yapabilecekleri hukuk, ceza, idare ve vergi mahkemeleri ve savcılık ön büroları, özellikle mağdur çocuk kadın ile kırılgan grupların ifadelerinin alınacağı modern adli görüşme odaları, toplantı salonları bulunmaktadır. Adliyemiz bu haliyle uzun yıllar ihtiyacı karşılayacak şekilde planlanmış" şeklinde konuştu.


TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç da yeni Adalet Sarayının Tekirdağ’a ‘hayırlı olması’ dileklerinde bulundu.


Konuşmaların ardından kurdele kesilerek adalet sarayının içerisinde incelemelerde bulunuldu.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:56
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