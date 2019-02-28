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Tekirdağ’ın prestijli caddesinde çile bitmiyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince prestijli cadde ilan edilen Hükümet Caddesinde çile bitmiyor.

28 Şubat 2019 Perşembe 16:27
Tekirdağ’ın prestijli caddesinde çile bitmiyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince prestijli cadde ilan edilen Hükümet Caddesinde çile bitmiyor. Trafik kuyruğunda bekleyen sürücüler duruma isyan ederken, caddeye giren ambulanslar da zor anlar yaşıyor.


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında prestij caddesi olarak ilan edilen ve yapımı tamamlandıktan sonra Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın çorapla gezdiği caddede çile bitmiyor. Kentin en işlek caddelerinden olan Hükümet Caddesi’nde oluşan trafik kuyruğuna giren sürücüler duruma isyan etti. Ayrıca olası kazalar nedeniyle caddeye giren ambulanslar da zor anlar yaşıyor.



"Trafik Tekirdağ’da hep çile"


Trafikte bekleyen sürücülerden Abdurrahman Gül, "Trafik Tekirdağ’da hep çile. En az 15 dakika eski belediyenin oradan buraya 15 dakikada gelebildim. Bir türlü çözüm bulamıyorlar. Yetkililerin eli kolu bağlı. Tekirdağ bu konuda çok pasif" dedi.


Sürücüler, “Tekirdağ aslında küçük yer. Sanki Levent’ten köprüye bağlantı yolu gibi. Buradan şuraya kadar 100 metre gidemiyoruz. Çözüm istiyoruz. Muratlı Caddesi’nde de iki tane araba yan yana geçemiyor. Var mı böyle bir şey?" diyerek duruma derhal çare bulunmasını istedi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:27
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