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Tekirdağ’ın Mavi Bayraklı plaj sayısı 8’e yükseldi

2018 Mali Destek Programları kapsamında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Temiz Çevre, Temiz Kumsallar, Mutlu Yarınlar” projesinin kapanış toplantısı Şarköy’de yapıldı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:50
Tekirdağ’ın Mavi Bayraklı plaj sayısı 8’e yükseldi

2018 Mali Destek Programları kapsamında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Temiz Çevre, Temiz Kumsallar, Mutlu Yarınlar” projesinin kapanış toplantısı Şarköy’de yapıldı.


Şarköy Süleyman Altınok Plajı’nda yapılan kapanış toplantısına Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Şarköy Kaymakamı Kemal Yıldız, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, davetliler ve Şarköylüler katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut şunları söyledi:


”Bugün burada Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 2018 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında desteklenen “Temiz Çevre, Temiz Kumsallar, Mutlu Yarınlar” projesinin kapanış toplantısı münasebetiyle toplandık. Trakya çok şanslı bir coğrafya üç tarafından üç deniz ile çevrilmiş durumda. Denizlerimizin birçoğunda denize girilebilmekte ve faal bir canlı varlığı söz konusudur. Tekirdağ’ın Mavi Bayraklı plaj sayısı ise 8’e yükselmiştir; bunların 5 tanesi Şarköy ve Mürefte’dedir. Bu plajların bakımı ve temizliği için başta Büyükşehir belediyemiz olmak üzere ilçe belediyelerimiz de büyük bir özveri göstermektedir. Biz de Trakya Kalkınma Ajansı olarak “Temiz Çevre, Temiz Kumsallar, Mutlu Yarınlar” projesi ile bu çabalara bir katkıda bulunmuş olduk. Proje kapsamında, 3 adet kumsal temizleme aracı alınarak Tekirdağ ilinin Marmara Denizi’ne kıyısı olan ilçelerinin kumsallarının temizliği ve bakımı amaçlanmıştır. Bu proje ve elde edilen tecrübenin Saros Körfezi’ndeki belediyelerimize de örnek olmasını dileriz. Projenin gerçekleşmesinde emeği geçen başta Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak olmak üzere, tüm proje ekibine ve projeye katkısı olan herkese teşekkürlerimi iletir, projenin hayırlara vesile olmasını dilerim.”


Projenin kapanış konuşmasını yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da Şarköy’e verdikleri öneme vurgu yaparak kazandırdıkları Mavi Bayraklı plaj sayısının sadece Şarköy’de 5’e ulaştığını belirtti. Toplam 8 Mavi Bayrak taşıyan plajıyla Tekirdağ’ın Bodrum ve Seferihisar ile birlikte en fazla sayıda Mavi Bayrağa sahip belediyeler olduğunu söyleyen Albayrak, Mavi Bayrağın aynı zamanda iyi altyapıyı da içerdiğini sözlerine ekledi.


Törende daha sonra Temiz Çevre, Temiz Kumsallar, Mutlu Yarınlar Projesi kapsamında alınan araçlarla temizlenen 3 plaja birden verilen Mavi Bayrak Şarköylü çocuklar tarafından göndere çekildi.


Uygulama süresi 18 ay olan proje kapsamında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne 3 adet sahil temizleme aracı alındı. Toplam bütçesi 800bin TL olan projenin yüzde 50’si Trakya Kalkınma Ajansı tarafından karşılandı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:50
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