Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde restoranda silahlı kavga çıktı Çorlu'da bir restoranda müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Çorlu'da bir restoranda müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda bir restoranda yemek yiyen Serkan K. yemeklerle ilgili garsonla tartışmaya başladı. Bu sırada, müşterilerden Kadir Y. tartışmadan duyduğu rahatsızlığını dile getirdi. Garsonla tartışmayı bitiren Serkan K. ile arkadaşları Cengiz C. ve Selim Ş, Kadir Y. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kadir Y, tabancayla Serkan K, Cengiz C. ve Selim Ş'ye ateş ederek bacaklarından yaraladı. Yaralanan 3 kişi, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Kadir Y. ise polis merkezindeki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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