Tekirdağ'da son dakika tren kazası | Çorlu'daki tren kazasında kaç ölü kaç yaralı var?

Son dakika Tekirdağ’da tren kazası! Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sarılar köyü yakınlarında yolcu treni hava muhalefeti nedeniyle kaza yaptı. Tren vagonlarından bir kısmının raydan çıkması sonucu devrildi. Tren kazası nedeniyle çok sayıda yaralı ve ölü olduğu belirtiliyor.

Uzunköprü'den İstanbul'a hareket eden trenin, hava şartları nedenle 7 vagonlu yolcu treninin 6 vagonu raylardan çıkıp, Çorlu istikametinde Sarılar köyü yakınlarında devrildi. Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, tren kazasına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Vali Mehmet Ceylan kazaya ilişkin ilk açıklamasında yaralıların tahliye edildiğini, ölülerin olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Tekirdağ’daki tren kaza hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi, yaralılara da acil şifalar diledi.

"360 YOLCU OLDUĞU BELİRTİLİYOR"

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu yaçıklama yaptı. Güllüoğlu: "Arazi çamurlu tam olarak ölü ve yaralı sayısını bilmiyoruz. Sağlık Bakanlığı'ndan nihai bilgileri bekliyoruz. Kaza yerindeki bazı yaralılar hastanelere taşındı ancak arazi geniş olduğundan arama çalışmaları devam ediyor. 360 yolcu olduğu belirtiliyor" diye konuştu.

TREN KAZASINDA 10 KİŞİ ÖLDÜ, 73 YARALI VAR

Sağlık Bakanlığı Müsteşarının yaptığı açıklamaya göre ilk belirlemelere göre 10 ölü 73 yaralı var.

TEKİRDAĞDA'Kİ TREN KAZASINA İLİŞKİN İLK GÖRÜNTÜLER