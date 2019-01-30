Tekirdağ'daki silahlı kavga Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheliden 2'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Alınan bilgiye göre, dün 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan M.D, S.K. ve S.K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Tekirdağ Adliyesine getirilen 3 şüpheliden M.D. ve S.K, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli S.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Olay Dün Aydoğdu Mahallesinde iki aile arasında "kız meselesi" yüzünden silahlı kavga çıkmış, 2 kişinin yaralandığı kavgada, şüpheliler M.D, S.K. ve S.K. gözaltına alınmıştı.





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