Tekirdağ'daki rüşvet operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda yasak bölgede balık avlanmasıyla ilgili rüşvet iddialarına ilişkin gözaltına alınanlardan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yasak bölgede balık avlamak için bazı kişilere rüşvet verildiği iddiaları üzerine gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınanların işlemleri tamamlandı.

Gözaltındaki 23 kişiden 11'i emniyet müdürlüğünden serbest bırakılırken, 11 kişi adliyeye sevk edildi.

Sevk edilenlerden 3'ü sahil güvenlik personeli olmak üzere 8 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 1 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.