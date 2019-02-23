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Tekirdağ'daki kar yağışı

Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor- Saray-Vize yolunda kar yağışı nedeniyle hasarlı kazalar meydana geldi

23 Şubat 2019 Cumartesi 16:29
Tekirdağ'daki kar yağışı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde, bağlantı yollarında kar yağışı etkili oluyor.

Çerkezköy, Kapaklı ve Saray bağlantı yollarında yer yer tipi şeklinde seyreden kar yağışı, görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.

Saray-Vize yolunda kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan bir kamyonet takla attı. Bazı yerlerde de hasarlı kazalar meydana geldi.

Emniyet ve jandarma ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarırken, kara yolları ve belediye personeli bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın etkisini sürdüreceğini belirterek, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 16:29
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