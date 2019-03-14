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Tekirdağ'daki FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanması davası

17'si tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi

14 Mart 2019 Perşembe 17:20
Tekirdağ'daki FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanması davası

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) "kripto yapılanması"na ilişkin, 17'si tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 17'si tutuklu 43 sanık ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Hakan K, duruşmadaki savunmasında suçlamaların asılsız olduğunu öne sürerek, iddianamede aleyhine yer alan ifadeleri kabul etmedi.

Tutuklu sanık Durmuş G. ise ankesörlü telefondan kimseyi aramadığını ve kimseye talimat vermediğini ve suçsuz olduğunu savundu.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaların asılsız olduğunu öne sürerek beraatlerini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanıkların tutukluluk hallerinin devamı talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Onur İslam D, İlker Ö ve Hakan K'nın tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak, adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine hükmetti.

Duruşma, 30 Mayıs tarihine ertelendi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 17:20
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