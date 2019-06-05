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Tekirdağ’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde tır ile çarpışan otomobilde yanarak ölen 5 kişinin kimlikleri belli oldu.

05 Haziran 2019 Çarşamba 11:54
Tekirdağ’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde tır ile çarpışan otomobilde yanarak ölen 5 kişinin kimlikleri belli oldu.


Edinilen bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında Edirne-İstanbul otoyolu Çorlu mevkiinde meydana gelen kazada 34 FL 2845 çekici ve 34 EB 4058 dorse plakalı tır, Yasemin Kaynar İbiş idaresindeki 67 AAV 778 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından alev alarak yanan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin sürücü Yasemin Kaynar İbiş ile Melike Sülün, Şaban Sülün, Büşra İbiş ve Şeyma Yavuz olduğu öğrenildi.


Yanan otomobilin tek kapılı olduğu, bu nedenle ölenlerin araçtan çıkamadığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 11:54
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