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Tekirdağ'daki cinayet

Süleymanpaşa'da eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın ve iki erkek kardeşi tutuklandı

21 Kasım 2018 Çarşamba 09:34
Tekirdağ'daki cinayet

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın ve iki kardeşi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, eşi Barış Kıvıran'ı (25) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Çiçek Kıvıran (24), annesi Reyhan ve ağabeyleri Savaş ve Erol Akçıl'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 4 zanlı, daha sonra adliyeye getirildi.

Nöbetçi hakimlik Çiçek Kıvıran, Savaş Akçıl ve Erol Akçıl'ın tutuklanmasına karar verirken, Reyhan Akçıl, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ'da dün meydana gelen olayda, Çiçek Kıvıran, tartıştığı eşi Barış Kıvıran'a pompalı tüfekle ateş etmişti.

Barış Kıvıran, olay yerinde yaşamını yitirirken Çiçek Kıvıran, annesi ve ağabeyleri gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 09:34
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