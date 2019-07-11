Tekirdağ’da zincirleme kaza: 4 yaralı Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara-Süleymanpaşa yolu Alaybey Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine giden Hüseyin E. yönetimindeki 34 FU 1020 plakalı cip karşı şeride girdi. Bu sırada Malkara istikametine seyreden Cemal Yosma yönetimindeki 06 MGK 70 plakalı otomobil, araca çarpmamak için manevra yaptı. Karşı şeride geçen Cemal Yosma’nın kullandığı otomobil, İstanbul istikametine seyreden Bahri Özden yönetimindeki 34 SB 0358 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen her iki otomobildeki Cemal Yosma, Ercan Yosma, Murat Gümüşçayır ve Bahri Özden yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine kaldıran yaralılar tedavi altına alındı.

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