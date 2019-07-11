0553 313 94 23

Tekirdağ’da zincirleme kaza: 4 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 21:32
Tekirdağ’da zincirleme kaza: 4 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, Malkara-Süleymanpaşa yolu Alaybey Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine giden Hüseyin E. yönetimindeki 34 FU 1020 plakalı cip karşı şeride girdi. Bu sırada Malkara istikametine seyreden Cemal Yosma yönetimindeki 06 MGK 70 plakalı otomobil, araca çarpmamak için manevra yaptı. Karşı şeride geçen Cemal Yosma’nın kullandığı otomobil, İstanbul istikametine seyreden Bahri Özden yönetimindeki 34 SB 0358 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen her iki otomobildeki Cemal Yosma, Ercan Yosma, Murat Gümüşçayır ve Bahri Özden yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine kaldıran yaralılar tedavi altına alındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 21:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
    1. Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
    2. Yaralı sürücüyü yağmurdan yorganla..
    3. Freni boşalan tır ticari taksiye..
    4. 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor..
    5. Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın makamında..
    6. Kırşehir’de toz bulutu oluştu
    7. Meksika’da heyelan faciası: 9 ölü, 11..
    8. Tekirdağ’da zincirleme kaza: 4 yaralı
    9. Samsun'da yol verme kavgası
    10. Halkbank, Bursa'da ticari kredilerini..
    11. ABD'nin silah kararı sonrası Çin'den..
    12. GÜNCELLEME - Çorum'da şiddetli yağış..
    13. Sungurlu’da fırtına ağaçları kökünden..
    14. Cumhurbaşkanlığı'ndan tüyleri diken..
    15. Kırım Tatar Türklerinden protesto
    16. Terör örgütü mensubu 10 kişi yakalandı
    17. Beton mikserinin altında kalan kadın..
    18. Nevşehir’de kuvvetli rüzgar hayatı..
    19. Sel suları Sungurlu-Çankırı yolunu..
    20. Lübnan'daki Suriyeli mültecilerden bir..
    21. Kamışlı’daki patlama Nusaybin’de de..
    22. Aksaray’da şiddetli rüzgar ve kum..
    23. Şelalede mahsur kalan ailelerin..
    24. Kayseri’de Kapuzbaşı Şelaleleri’ne..
    25. Mardin’de feci kaza: 1 ölü
    26. Mardin'de beton mikserinin çarptığı..
    27. BM, Körfez çağrısını yineleyerek..
    28. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden..
    29. Sivasspor'un Bolu kampı
    30. İl istihdam ve mesleki eğitim kurulu..
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap