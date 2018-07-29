Tekirdağ’da zincirleme kaza: 11 yaralı
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.29 Temmuz 2018 Pazar 23:12
Hayrabolu’dan Malkara istikametine giden Cihat Delen’in kullandığı otomobil, Karababa Mahallesi yakınlarında önce, önünde seyreden Zafer Daşkın idaresindeki otomobile, ardından karşı yönden gelen Göktuğ Mürçak’ın kullandığıotomobile ve Ersan Turhan yönetimindeki otomobile çarptı.
Kazada, sürücüler ve araçlarda bulunan Hasan Emre Delen, Yıldıray Daşkın, Özlem Turhan, Sevda Mürçak, Nazar Yıldırım, Selma Yıldırım ve Remziye Bilek yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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