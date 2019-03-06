0553 313 94 23

Tekirdağ’da zehir tacirlerine şok baskın

Tekirdağ’da düzenlenen operasyonda bin 830 extasy hap ve 39 adet neurotin ele geçirildi.

06 Mart 2019 Çarşamba 20:50
Tekirdağ’da zehir tacirlerine şok baskın

Tekirdağ’da düzenlenen operasyonda bin 830 extasy hap ve 39 adet neurotin ele geçirildi. Uyuşturucu hapları taşıyan kadın otogarda kıskıvrak yakalandı. İstanbul’dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri, kentteki üniversite öğrencileri ile diğer uyuşturucu madde kullanıcılarına sattıkları belirlenen 5 kişi yakalandı.



İstanbul’dan Tekirdağ’auyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipler Tekirdağ’a uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldıkları şahsı takibe aldı. Takibe alınan G.D. isimli şahıs Süleymanapaşa ilçesi otogarında kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramalar neticesinde bin 830 adet extasy hap, 39 adet neurotin hap ve 2 bin 560 TL suçtan elde edildiği değerlendiren para ele geçirilerek bahse konu G.D. isimli kadın gözaltına alındı.



Ayrıca Tekirdağ’da polis ekiplerince merkez ilçesi Süleymanpaşa’nın Değirmenaltı Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yapan 6 kişinin, İstanbul’dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri, kentteki üniversite öğrencileri ile diğer uyuşturucu madde kullanıcılarına sattıklarını tespit etti. Polis ekipleri tarafından şahısların ev ve adreslerinde arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde klozet içine atılmış, skunk maddesi ele geçirilerek, U.U., H.İ.A., T.Y., İ.B. ve B.A., isimli 5 kişi gözaltına alınırken adreslere bulunmayan M.G. isimli şahsın yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 20:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Biz hayalleri gerçekleştiren Fatih'in izini takip ediyoruz"
    1. "Biz hayalleri gerçekleştiren Fatih'in..
    2. İBB Zemin İstanbul'da küçük mucitler..
    3. Elazığ’da hırsızlık ve kapkaç yapan 2..
    4. "Meslek eğitiminde önemli fırsat:..
    5. "Geçmişten Geleceğe Kadın ve Toplum"..
    6. Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
    7. Tunus'ta olağanüstü hal bir ay daha..
    8. Yalçın Topçu “Doğumunun 650. Yılında..
    9. TFF 2. Lig: Menemen Belediyespor: 3 -..
    10. Başkent’te aquaparkta yangın
    11. GÜNCELLEME- İskoçya'da Glasgow..
    12. Filipinler Devlet Başkanı Duterte'den..
    13. Mevlüt Uysal: Büyükçekmece'de engelli..
    14. O antrenör kalp krizinden öldü
    15. Rusya'dan ABD'yi kızdıracak açıklama:..
    16. Berlin Uluslararası Turizm Fuarı’na..
    17. Belediye başkan yardımcısı ile fen..
    18. TFF 2. Lig: Yılport Samsunspor: 3 -..
    19. "Sorunları halının altına süpürerek..
    20. CEV Challenge Kupası: Aydın Büyükşehir..
    21. Kayıp 2 kişinin cansız bedeni 500..
    22. Bakan Kasapoğlu Diyarbakır’da..
    23. Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası
    24. Ülke diken üstünde! Volkan harekete..
    25. Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası..
    26. Hem şiddet gördü, hem de süresiz..
    27. Tekirdağ’da zehir tacirlerine şok..
    28. Avusturya'da hükümet mültecilere..
    29. Gana'da 6 Mart Bağımsızlık Günü
    30. Berber dükkanında 306 parça tarihi..
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'