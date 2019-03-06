Tekirdağ'da yola devrilen vinç, trafiği aksattı

Tekirdağ'da yola devrilen vinç, trafiği aksattı06 Mart 2019 Çarşamba 20:12
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tır üzerindeki vincin yola devrilmesi sonucu Malkara-Hayrabolu yolunda ulaşım aksadı.
Alınan bilgiye göre, Tuncay Aydoğan idaresindeki 59 LJ 283 plakalı tırın üzerindeki vinç, manevra sırasında yola devrildi.
Vincin düşerken çarptığı park halindeki otomobilde hasar oluştu.
Yaklaşık 2,5 saat araç trafiğine kapanan yol, vincin yeniden tıra yüklenmesinin ardından normale döndü.
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