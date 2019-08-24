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Tekirdağ'da yangın

Süleymanpaşa ilçesinde tatil sitelerinin bulunduğu bölgedeki otluk alanda çıkan yangın, tatilcilerin de yardımıyla söndürüldü

24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:21
Tekirdağ'da yangın

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tatil sitelerinin bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.

Tekirdağ-İstanbul yolundaki Beyazköy mevkisinde, yüksek gerilim hattından kopan teller nedeniyle otluk alanda yangın çıktı.

Tatil sitelerinin bulunduğu alanda çıkan yangına bölgedeki vatandaşlar, hortumla su tutarak müdahale etti.

Polis ve jandarma ekipleri de yolda güvenlik önlemi alarak trafik akışını tek şeritten sağladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, bazı noktalarında ağaçların da bulunduğu 5 dönüm otluk alan zarar gördü.

Tatil sitelerinde kalan Halil Balkan, gazetecilere, yangın nedeniyle tedirgin olduklarını belirterek, "Evimde oturuyordum, bir anda alevlerin çıktığını gördük. Bir baktım alevler bizim siteye doğru gelmeye başladı. Site sakinleri olarak yangına müdahale etmeye çalıştık. Hortumlarla kendi imkanlarımızla söndürmeye çalıştık. Sonra itfaiye ekipleri geldi. Yangını söndürmeye çalışan herkese teşekkür ediyorum." dedi.





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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:21
  1. tatil sitesi
  2. Tekirdağ
  3. Yangın

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