Tekirdağ'da yangın Süleymanpaşa ilçesinde tatil sitelerinin bulunduğu bölgedeki otluk alanda çıkan yangın, tatilcilerin de yardımıyla söndürüldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tatil sitelerinin bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü. Tekirdağ-İstanbul yolundaki Beyazköy mevkisinde, yüksek gerilim hattından kopan teller nedeniyle otluk alanda yangın çıktı. Tatil sitelerinin bulunduğu alanda çıkan yangına bölgedeki vatandaşlar, hortumla su tutarak müdahale etti. Polis ve jandarma ekipleri de yolda güvenlik önlemi alarak trafik akışını tek şeritten sağladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, bazı noktalarında ağaçların da bulunduğu 5 dönüm otluk alan zarar gördü. Tatil sitelerinde kalan Halil Balkan, gazetecilere, yangın nedeniyle tedirgin olduklarını belirterek, "Evimde oturuyordum, bir anda alevlerin çıktığını gördük. Bir baktım alevler bizim siteye doğru gelmeye başladı. Site sakinleri olarak yangına müdahale etmeye çalıştık. Hortumlarla kendi imkanlarımızla söndürmeye çalıştık. Sonra itfaiye ekipleri geldi. Yangını söndürmeye çalışan herkese teşekkür ediyorum." dedi.









Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.