Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı
Tekirdağ’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı.27 Mart 2019 Çarşamba 10:41
Tekirdağ’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı.
Tekirdağ’da polis ekipleri, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde uyuşturucu kullandığı ve sattığı öne sürülen kişilere yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında tespit edilen adreslere baskın yaptı. Operasyonda, fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında E.A, M.H.T, M.E, A.T ve C.E. isimli 5 kişi gözaltına alındı.
YORUM YAZ