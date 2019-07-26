Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu Tekirdağ’da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şahsa uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılırken, 1 kişi ise uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.

Tekirdağ’da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şahsa uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılırken, 1 kişi ise uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda49 gram eroin,12 fişek eroin ve peçete içerisinden 1.20 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili toplam 5 şahsa uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılırken, 1 şahıs ise uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.