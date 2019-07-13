Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 500 gram eroin ile 235 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 500 gram eroin ile 235 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı. Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kore Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin bir adreste yaptığı aramada, 500 gram eroin, 235 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan M.D, T.D, B.G. ve E.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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