Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu Çorlu ilçesinde gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, "fişek" olarak tabir edilen kullanıma hazır uyuşturucu, 2 ruhsatsız av tüfeği, tüfeklere ait 67 fişek, 2 ruhsatsız tabanca ve 6 bin 430 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.Ç. ve D.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" iddiasıyla tutuklandı.





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