Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu Tekirdağ’ın 3 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ’ın 3 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi gözaltına alındı.

Polis ekiplerince Muratlı, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde uyuşturucu kullandığı ve sattığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu madde, uyuşturucu madde öğütmek için kullanılan malzeme ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 830 lira para ele geçirilirken, S.N, S.L, H.O.İ, S.L, S.K, F.B, O.A, A.C, N.C, B.C.K, E.K, S.Ç. ve C.G. isimli 13 kişi gözaltına alındı.

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