Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu Çorlu'da polis uygulama noktasında durdurulan otomobilde, bir kilogram eroin ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada, bir kilogram eroin bulundu. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan eroin getirileceği ihbarını aldı. Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen şüpheli aracı, ilçe girişindeki polis uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada, 2 paket halinde bir kilogram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.