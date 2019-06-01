Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
Tekirdağ’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.01 Haziran 2019 Cumartesi 11:33
Tekirdağ’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı tespit edilen adreslere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu hap, fişek halinde uyuşturucu ve para ele geçirilirken 10 kişi gözaltına alındı.
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