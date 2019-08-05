0553 313 94 23

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonları

Tekirdağ il genelinde yapılan çalışmalarda 9 kişiye ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Bulundurmak’ suçundan işlem yapılırken, 1 kişi uyuşturucudan gözaltına alındı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:46
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonları

Tekirdağ il genelinde yapılan çalışmalarda 9 kişiye ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Bulundurmak’ suçundan işlem yapılırken, 1 kişi uyuşturucudan gözaltına alındı.


Çorlu ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda E.Y isimli şahsa ait ikamette yapılan arama neticesinde 75.40gram Eroin Maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 330 TL para ele geçirildi. Bahse konu adreste bulunan D.Y. üzerinde yapılan aramada 1 fişek eroin maddesi bulundu. Şüpheli D.Y. hakkında ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçundan işlem yapıldı. Şüpheli E.Y. gözaltına alınarak, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.


Süleymanpaşa ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin Tekirdağ genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapmış olduğu çalışmalar kapsamında, şüpheli şahıslar üzerinde ve araçlarında yapılan aramalar neticesinde 17 Fişek (11 gram) Eroin maddesi, 17 adet uyuşturucu nitelikli hap, 2 fişek Sentetik Kannabinoid (Bonzai) ve 1 fişek esrar maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili M.K.,V.K., M.K.,C.Ö.,Ü.Ş.,H.G.,K.A. ve O.S. isimli 8 şahıs yakalandı. Şahıslar hakkında ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Bulundurmak’ suçundan işlem yapıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TİKA'dan Burkina Faso'da tarıma destek
    1. TİKA'dan Burkina Faso'da tarıma destek
    2. Dursunbey’de çocuklar spor okulundan..
    3. İdlib’teki ailelere 3 bin gıda kolisi
    4. Kadın dostu olma yolunda bir başkent
    5. Bartın TOKİ 423 konut kura sonuçları..
    6. İsrailli sağ partiler "Batı Şeria’yı..
    7. Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonları
    8. Alanya’da ayağına palet düşen market..
    9. Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal'ın..
    10. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    11. İsveç'te dilenmek artık paralı
    12. Nemrut Dağı’nda engelliler için konser..
    13. Geleneksel heyecanda ilk maç yarın
    14. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bolu’da
    15. Kurban Bayramında beslenme önerileri
    16. Kayserispor'dan transfer açıklaması
    17. Başkan Yüksel, kurban pazarını ziyaret..
    18. Pakistan Başbakanı Han, Malezya..
    19. El uyuşmasının nedenleri
    20. Manisa'da yaklaşık 300 zeytin ağacı..
    21. Selvilitepe sokaklarında çalışmalar..
    22. Atalar, çiftçilerin sorunlarını dinledi
    23. Alanya’da yola savrulan motosiklet..
    24. Kamu çalışanları maaşlarını bayramdan..
    25. Cengiz Sezici’ye memleketi Adana’da..
    26. Rusya'da askeri birlikte patlama
    27. Yerli otomobilin prototipinin ilk..
    28. Erdoğan açıkladı! Memurlara bayram..
    29. Asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye..
    30. 11. Büyükelçiler Konferansı
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı