Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonları

Tekirdağ il genelinde yapılan çalışmalarda 9 kişiye ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Bulundurmak’ suçundan işlem yapılırken, 1 kişi uyuşturucudan gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda E.Y isimli şahsa ait ikamette yapılan arama neticesinde 75.40gram Eroin Maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 330 TL para ele geçirildi. Bahse konu adreste bulunan D.Y. üzerinde yapılan aramada 1 fişek eroin maddesi bulundu. Şüpheli D.Y. hakkında ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçundan işlem yapıldı. Şüpheli E.Y. gözaltına alınarak, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Süleymanpaşa ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin Tekirdağ genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapmış olduğu çalışmalar kapsamında, şüpheli şahıslar üzerinde ve araçlarında yapılan aramalar neticesinde 17 Fişek (11 gram) Eroin maddesi, 17 adet uyuşturucu nitelikli hap, 2 fişek Sentetik Kannabinoid (Bonzai) ve 1 fişek esrar maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili M.K.,V.K., M.K.,C.Ö.,Ü.Ş.,H.G.,K.A. ve O.S. isimli 8 şahıs yakalandı. Şahıslar hakkında ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Bulundurmak’ suçundan işlem yapıldı.