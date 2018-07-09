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Tekirdağ'da yaşanan tren kazasında ölü sayısı yükseldi!

Edirne Uzunköprü ile İstanbul Halkalı arasında 362 yolcu ve 6 personel ile sefer yapan trenin 5 vagonu Tekirdağ’da devrildi. Son verilere göre feci kazada 24 kişi hayatını kaybetti. Onlarca yaralı var.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 07:28
Tekirdağ'da yaşanan tren kazasında ölü sayısı yükseldi!

Tekirdağ’ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi yakınlarında dün yolcu treni, 5 vagonunun raydan çıkması sonucu devrildi. Kazada 24 kişi hayatını kaybetti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca  Tekirdağ’daki tren kazasının aşırı yağış nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalması sonucu meydana geldiğinin belirlendiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Uzunköprü - Halkalı arasında 6  vagon, 362 yolcu ve 6 personel ile seferini yapan 12703 nolu trenin Balabanlı - Çorlu arası 162. kilometrede seyri esnasında, dün saat 17.00 sıralarında  dizide bulunan

5 vagonun raydan çıkarak devrildiği belirtildi.

24 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Ara kurtarma çalışmaları tamamlandı. 24 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yağış sebebiyle zeminin çok yumuşak olması başlangıçta zorluklara sebep olsa da etkili bir şekilde çalışmlarımız devam etmiştir."

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 124 vatandaşımız yaralı, hastanede tedavi altında. Yaralılarımıza Allah'tan şifa diliyorum.

Ulaştırma Bakanı: Yoldaki kontroller Nisan ayında yapılmış. Saat 14:20'den sonra düşen aşırı yağıştan dolayı tren raylarıyla yol arasındaki malzemeyi götürmüştür. 

MORG ÖNÜNDE ACI BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazasının ardından Çorlu Devlet Hastanesi'nde gece boyu yoğunluk yaşandı. Kazada yaşamını yitiren yolcuların yakınları cenazelerini almak için hastane morgu önünde toplandı. Acılı ailelerin bekleyişleri sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Bazı kazazedelerin yakınlarının feryatları ise yürekleri dağladı.

Bu arada olay sonrası araçların ulaşamadığı kaza bölgesindeki yaralıların askeri helikopterle hastaneye getirilme anı da görüntülendi.

KRİZ MERKEZİ KURULDU

Açıklamada, TCDD’ye ait vinçli kurtarma yardım ekibinin Halkalı’dan  hareket ettiği, Alpullu’dan arama kurtarma araçlarının da olay yerine sevk  edildiği belirtildi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın, Ankara’dan  hareket ederek kaza yerine gittiğinin aktarıldığı açıklamaya şöyle devam  edildi: “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda Müsteşar Suat Hayri Aka başkanlığında kriz merkezi oluşturulmuştur. Çorlu’da ise Tekirdağ Valisi  Mehmet Ceylan başkanlığında kriz merkezi kurulmuş olup bakanlığımız ile koordineli şekilde çalışmaları sürdürmektedir. Kazayla ilgili gelişmeler yakından takip edilmekte olup, konuyla ilgiyi yeni bilgiler edinildikçe gerekli açıklamalar kriz merkezimiz tarafından yapılacaktır.”

Tren faciasından ilk kareler

Kapıkule-İstanbul seferini yapan 360 yolcu taşıyan yolcu treni Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi yakınlarında raydan çıktı, 5 vagon devrildi. İlk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 73 kişi yaralandı.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 07:28
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