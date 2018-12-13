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Tekirdağ'da trafik kazası

Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çoğu hafif 24 kişi yaralandı

13 Aralık 2018 Perşembe 13:08
Tekirdağ'da trafik kazası

TEKİRDAĞ (AA) - Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çoğu hafif 24 kişi yaralandı.

Ulaş Mahallesinde bir tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan ve Edirne yönüne gitmekte olan özel bir firmaya ait Atilla Aslan yönetimindeki 59 S 9038 plakalı servis minibüsü, aynı istikamete seyir halinde olan ve aynı firmaya ait Ömer Duvan idaresindeki 59 S 9475 plakalı servis otobüsüne çarptı.

Kazada, servis minibüsünün sürücüsü Atilla Aslan'ın da aralarında bulunduğu çoğu hafif toplam 24 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesine getirilen yaralıların büyük bir kısmı, ayakta yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.


Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 13:08
  1. 24 yaralı
  2. Ergene
  3. kaza

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